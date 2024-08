Paralimpiadi di Parigi 2024, quando iniziano i Giochi e dove vederli

Cronaca

Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019, la giovane promessa del nuoto - classe 1999 - viene raggiunta da un colpo di pistola durante un agguato a Roma. Resta paralizzato per una lesione al midollo. Era tra i nomi in lizza per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Negli anni a venire riprende ad allenarsi con l'obiettivo, raggiunto, di approdare ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Nel mentre racconta la sua storia in due libri, partecipa al Gf Vip e al docufilm 'Ultima gara'