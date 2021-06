Manuel Bortuzzo, dalla sparatoria alla riabilitazione: la sua storia

5/18 ©Ansa

Il 7 marzo 2019, il giovane compare in un video su Facebook nella piscina della clinica. L’8 maggio, Bortuzzo lascia la clinica e torna a casa, ma annuncia che continuerà ad allenarsi in palestra e a nuotare. Il 18 luglio rispunta in vasca mentre nuota a stile libero. "La lesione midollare non era completa", racconta il giovane a novembre 2019, confessando di avere ancora la speranza, un giorno, di tornare a camminare

Manuel Bortuzzo: "Tra dieci anni mi vedo in piedi, ma spero prima"