Paralimpiadi, Manuel Bortuzzo: "La sfida di reimparare a nuotare"

Nel 2019 è stato vittima di una sparatoria che gli ha impedito di tornare a camminare. La sua passione per il nuoto, con cui è cresciuto, non è mai cambiata, ma ha attraversato una fase difficile. “Ho pensato di mollare, ma il richiamo dell’acqua è stato più forte”. Oggi sta per affrontare la sua prima Paralimpiade. E della disabilità dice: “La chiave è normalizzarla, senza pietismi. Ma l’Italia deve diventare più accessibile”