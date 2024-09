Paralimpiadi 2024, i risultati delle gare di oggi a Parigi in diretta

Ieri, nella quarta giornata delle Paralimpiadi di Parigi 2024, altri due ori azzurri, con le vittorie di Raimondi nei 100 stile S10 e di Ganeshamoorthy nel lancio da record del mondo del disco F52. Bronzo sospeso invece per Giacomi Perini nel canottaggio PR1. L'azzurro era giunto terzo, ma dalla giuria è arrivata la squalifica post gara: l'annullamento è dovuto a un errore umano. L'atleta ha dimenticato infatti sull'imbarcazione il suo cellulare nella borsa personale. Pronto il ricorso. Nella terza giornata erano arrivate altre due medaglie azzurre dal nuoto, con gli argenti della Gilli nei 400 stile e di Bettella nei 50 dorso. Nella seconda giornata di gare a Parigi, l'Italia ha fatto bottino sempre grazie al nuoto, con tre medaglie, e con il primo storico podio ottenuto nel taekwondo. Raimondi vince nel 100 rana SB9, terzo posto per Boggioni e Gilli: la prima nei 100 stile S5, la seconda nei 100 dorso S13. Bronzo anche per Bossolo nel taekwondo K44. Tanti podi anche nella prima giornata: oro a Gilli nei 100 farfalla S13 e a Bocciardo nei 200 stile libero S5. Medaglie d'argento per Barlaam nei 400sl S9 e perMorelli nei 50 rana SB3. Bronzo per Bianco, Bettella, Procida e Boggioni nei 200 stile libero S5. Bronzo anche nell'inseguimento individuale di ciclismo per Bernard, con Plebani.





