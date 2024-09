Paralimpiadi, altri 3 ori per Italia: 46 medaglie in 7 giorni di gara

Ottava giornata ai Giochi paralimpici di Parigi 2024. La spedizione azzurra, reduce da un settimo giorno ricco di soddisfazioni, potrà contare su diversi atleti e atlete in lotta per vincere nuovi medaglie. Ieri azzurri ancora protagonisti con il bronzo di Bebe Vio nel fioretto, terzo podio in tre Paralimpidi, e gli ori di Fabrizio Cornegliani nel ciclismo su strada, quelli di Amodeo e Boggiatto nel nuoto, gli argenti di Mazzone nel ciclismo e di Betti nel fioretto maschile e i bronzi di Pini, Franceschetti, Palazzo, Terzi, e Falco. Sono complessivamente 46 le medaglie finora conquistate dall'Italia in questa edizione delle Paralimpiadi.





