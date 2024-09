Paralimpiadi 2024, le gare di oggi. Ieri altri 3 ori per l'Italia LIVE

Prosegue la rassegna parigina. Ieri grandi soddisfazioni per i colori azzurri. Vio Grandis, Mogos, Trigilia e Pasquino hanno vinto il bronzo nel fioretto a squadre femminile. Tre gli ori: nel tiro con l'arco con il mixed team ricurvo composto da Mijno e Travisani, Fantin nei 100m stile libero S6 e Tapia nel lancio del disco F11. Caironi argento nel salto in lungo T63. Mazzone bronzo nel ciclismo su strada, Vitelaru bronzo nella gara su strada femminile H5. Bronzo anche per Testanella nel paraciclismo su strada H3