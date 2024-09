Paralimpiadi 2024, i risultati delle gare di oggi a Parigi in diretta

Italia ancora protagonista alle Paralimpiadi di Parigi, dove occupa, per ora, il quinto posto nel medagliere, a quota 63 totale (20 ori, 13 argenti, 30 bronzi) dietro a Cina, Gran Bretagna, Usa e Olanda, sorprendente qui come lo era stata all'Olimpiade. Gli azzurri oggi hanno conquistato 4 ori, con Legnante nell'atletica, Barlaam nel nuoto e Parenzan e Rossi nel tennis tavolo, e da questo punto di vista l'Italia Team ha già fatto meglio di tre anni fa a Tokyo, dove gli ori furono 14 contro i 20 (a due giorni dalla fine) di questa edizione. Ora sembra a portata di mano il record a cui tutta la spedizione Cip aspira, ovvero quello di migliorare il risultato complessivo di 69 medaglie stabilito in Giappone (meglio fu solo Roma, con 80 complessive, ma solo 400 atleti partecipanti).





