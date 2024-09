Paralimpiadi 2024, tutti i risultati delle gare di oggi. LIVE

Prosegue la rassegna parigina. Ieri pioggia di medaglie azzurre. Oro per Federici Bicelli nei 400 stile S7 e per Barlaam nei 50 stile S9; argento per Yoko Plebani nella prova di ParaTriathlon donne PTS 2 e per la coppia Daila Dameno-Paolo Tonon nella gara di ParaArchery Mixed Team W1. Ancora, bronzo per Tarantello nel ParaTriathlon donne PTVI, per Terzi nei 400 stile S7 e per Gilli nei 50 metri S13. Bortuzzo bronzo dei 100 rana Sb4, Ghiretti oro nei 100 rana SB4, Manu argento nei 100m maschili T64