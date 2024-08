Vuelta di Spagna 2024, squadre e partecipanti: i favoriti. FOTO

La Vuelta a España 2024, in programma dal 17 agosto all'8 settembre, vedrà 22 squadre e 176 partecipanti competere per la Maglia Rossa. Nonostante l'assenza di grandi nomi come Pogacar, Evenepoel e Vingegaard, la corsa sarà animata da forti scalatori, come Sepp Kuss e João Almeida. L’Italia può puntare su Antonio Tiberi e Giulio Ciccone