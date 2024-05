Giro d'Italia 2024, ultima tappa a Roma: il percorso

L’ultima tappa a Roma

La tappa finale del Giro d’Italia inizia con la partenza dall’Eur per poi raggiungere il litorale e Ostia e tornare in zona partenza per il circuito finale (9.5 km, 8 giri) nelle vie della città. Il percorso attraverserà via dei Fori Imperiali per poi tagliare verso piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio, largo di Torre Argentina: l’arrivo della passerella è previsto in via San Gregorio, tra il Colosseo e il Circo Massimo. Si alternano brevi ondulazioni e lunghi rettilinei raccordati da curve a volte impegnative. Il fondo stradale è prevalentemente asfaltato con alcuni brevi tratti in pavé.