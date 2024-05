Giro d'Italia 2024, il percorso e le tappe dell'edizione numero 107

Si parte il 4 maggio da Venaria Reale con passaggio a Superga nel giorno del 75esimo anniversario della tragedia del Grande Torino. Arrivo a Roma il 26 per incoronare la maglia rosa dopo oltre 3.400 chilometri di corsa. Primi fuochi d'artificio già dal secondo giorno con l'ascesa a Oropa. In programma Mortirolo, Stelvio, Passo Brocon e doppia ascesa al Monte Grappa. Ma anche sterrato toscano e due cronometro individuali. Favoritissimo Pogačar. Ecco il tracciato della corsa rosa

Tutto pronto per l'edizione numero 107 del Giro d'Italia, al via sabato 4 maggio con la Grande Partenza da Venaria Reale. Arrivo a Roma domenica 26 maggio, dopo 3.400,8 chilometri di corsa e 44.650 metri di dislivello chiamati a designare il successore dello sloveno Primož Roglič in maglia rosa, con favoritissimo il connazionale Tadej Pogačar (I FAVORITI E LE SQUADRE AL VIA). Due le cronometro, per un totale di 71,8 chilometri contro il tempo: le tappe dedicate ai velocisti saranno presumibilmente sei, come sei saranno anche gli arrivi in salita. Le frazioni lunghe più di 200 chilometri saranno quattro, 12 quelle con i chilometri compresi tra 150 e 200. I ciclisti in gara affronteranno 10 ascese di prima categoria, nove di seconda, 10 di terza e 12 di quarta categoria, mentre la vetta più alta, ovvero la Cima Coppi, sarà il Passo dello Stelvio, con i suoi 2.758 metri di altitudine. I giorni di riposo sono previsti per lunedì 13 e lunedì 20 maggio.

Si fa sul serio dal secondo giorno a Oropa: a Perugia la prima crono

Nella prima parte del Giro sono da tenere in particolare considerazione la seconda tappa, che presenta subito l'arrivo in salita al Santuario di Oropa, teatro di una tra le più memorabili imprese di Marco Pantani, la settima frazione, con la prima cronometro da Foligno a Perugia, e l'ottava tappa con tante salite prima dell'arrivo a Prati di Tivo. Dopo una nona suggestiva tappa a Napoli, sarà decisamente più impegnativa la decima giornata di corsa, che parte da Pompei per arrivare a Cusano Mutri (Bocca della Selva).