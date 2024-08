Vuelta di Spagna 2024, tappe e percorso: il programma completo

Mancano pochi giorni al via della 79esima edizione della corsa a tappe spagnola, con partenza dal Portogallo il 17 agosto e arrivo nella capitale iberica l'8 settembre. Sono previsti 9 arrivi in salita, 5 occasioni per i velocisti e 2 tappe a cronometro

Mancano ormai pochi giorni al via della Vuelta a España 2024. La 79esima edizione del Giro di Spagna partirà da Lisbona, in Portogallo, il 17 agosto e si concluderà l'8 settembre a Madrid. La corsa a tappe si svolgerà tra i Giochi olimpici di Parigi e il Mondiale su strada di Zurigo. Il percorso includerà 9 arrivi in salita, 13 frazioni tra media e alta montagna e 2 prove a cronometro, con 34 chilometri complessivi contro il tempo. Su un totale di 3261 chilometri, divisi in 21 tappe, i velocisti avranno solo cinque opportunità per contendersi la vittoria in volata.