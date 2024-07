Tour de France 2024, ultima tappa da Monaco a Nizza: percorso e orario

La Grande Boucle si conclude con l’ultima frazione: una cronometro individuale lunga 33,7 km e con un dislivello di 650 metri. Poco dopo il via c’è la salita La Turbie, GPM di seconda categoria. Gli ultimi 5,1 km sono pianeggianti. Le prime posizioni sono ormai del tutto cristallizzate. Ieri a conquistare la 20esima tappa è stato Tadej Pogacar, ancora in maglia gialla e pronto a vincere il suo terzo Tour de France in carriera

L’edizione 2024 del Tour de France, la corsa ciclistica più amata al mondo, si conclude oggi con la tappa numero 21. Si tratta di una inedita cronometro individuale, lunga 33,7 km e con un dislivello di 650 metri, che va da Monaco a Nizza. Non ci sarà, quindi, la classica passerella sugli Champs-Elysées a Parigi. Anche a causa della concomitanza con le Olimpiadi in Francia, infatti, la Grande Boucle quest’anno ha avuto un percorso molto particolare: la partenza è stata dall'Italia (da Firenze) e oggi, dopo 21 tappe, come detto si arriva non nella capitale francese ma a Nizza. Le prime posizioni sono ormai del tutto cristallizzate. Ieri a conquistare la 20esima tappa è stato Tadej Pogacar, ancora in maglia gialla e pronto a vincere il suo terzo Tour de France in carriera.