Tour de France 2024, percorso e tappe: il programma completo

Da Firenze a Nizza, passando per Bologna, Torino, il Galibier, il Massiccio Centrale, i Pirenei, Monte-Carlo e Cime de la Bonnette, il Tour de France avrà inizio per la prima volta dall'Italia. Inedito sarà anche il finale, che, a causa delle Olimpiadi di fine luglio a Parigi, eccezionalmente si concluderà a Nizza

Per la prima volta nella sua storia secolare, il Tour de France avrà inizio dall'Italia, con tre tappe e mezza iniziali che si snoderanno attraverso la Toscana, l'Emilia Romagna e il Piemonte. Il Grand Départ è fissato per sabato 29 giugno, con partenza da Firenze, che avrà l'onore di inaugurare l’intero Tour. Inedito sarà anche il finale, che, a causa delle Olimpiadi di fine luglio a Parigi, eccezionalmente si concluderà a Nizza anziché nella capitale francese, con una cronometro individuale. L'ultima volta che il Tour è terminato con una cronometro risale a 35 anni fa. Ecco il programma completo della 111esima edizione della Grande Boucle.

Il Tour de France 2024 prevede 21 tappe: 8 frazioni per velocisti, 4 tappe miste, 2 cronometro, 7 tappe di montagna, quattro delle quali con arrivo in salita, e 14 tratti di sterrato. In totale, i corridori dovranno affrontare più di 52.000 metri di dislivello su una distanza di 3.498 chilometri, di cui 59 a cronometro e 32 di sterrato. Il punto più alto sarà il Col de la Bonette, con i suoi 2.802 metri di altitudine. Ci saranno inoltre 6 salite sopra i 2.000 metri: Sestriere (2.035 metri), Galibier (2.642 metri) da Briançon, Tourmalet (2.115 metri) da Luz-Saint-Sauveur, Col de Vars (2.109 metri) e Isola (2.024 metri).

Grand Départ a Firenze: le tappe in Italia



Il Grand Départ, come detto, sarà a Firenze: la prima tappa di 206 chilometri terminerà a Rimini, passando per sette salite impegnative e San Marino. Il giorno dopo il gruppo partirà da Cesenatico e, dopo 200 chilometri, arriverà a Bologna passando per la Cima Gallisterna e Imola. La terza tappa italiana coprirà i 225 chilometri tra Piacenza e Torino. L'ultimo tratto in Italia partirà da Pinerolo per arrivare in Francia.



• Tappa 1 (29/06): Firenze – Rimini (206 km)

• Tappa 2 (30/06): Cesenatico – Bologna (200 km)

• Tappa 3 (01/07): Piacenza – Torino (229 km)

• Tappa 4 (02/07): Pinerolo – Valloires (138 km)



Le altre tappe



• Tappa 5 (03/07): Saint-Jean-de-Maurienne – Saint-Vulbas (177 km)

• Tappa 6 (04/07): Maçon – Dijon (163 km)

• Tappa 7 (05/07): Nuits-Saint-Georges – Gevrey-Chambertin (25 km, crono)

• Tappa 8 (06/07): Semur-en-Axois – Colombey-les-Deux-Eglises (176 km)

• Tappa 9 (07/07): Troyes – Troyes (199 km)

• Tappa 10 (09/07): Orléans – Saint-Amand-Montrond (187 km)

• Tappa 11 (10/07): Evaux-les-Bains – Le Lloran (211 km)

• Tappa 12 (11/07): Aurilla – Villeneuve-sur-Lot (204 km)

• Tappa 13 (12/07): Agen – Pau (171 km)

• Tappa 14 (13/07): Pau – Saint-Lary-Soulan (152 km)

• Tappa 15 (14/07): Loudenvielle – Plateau de Beille (198 km)

• Tappa 16 (16/07): Gruissan – Nimes (187 km)

• Tappa 17 (17/07): Saint-Paul-Trois-Chateaux – Superdèvoluy (178 km)

• Tappa 18 (18/07): Gap – Barcelonette (179 km)

• Tappa 19 (19/07): Embrun – Isola 2000 (145 km)

• Tappa 20 (20/07): Nizza – Col de la Couillole (133 km)

• Tappa 21 (21/07): Montecarlo – Nizza (34 km, crono)



