Tour de France 2024, squadre e partecipanti: chi sono i favoriti

In programma dal 29 giugno al 21 luglio, la 111° Grand Boucle partirà dall'Italia, precisamente da Firenze, e si concluderà a Nizza. Protagonisti della storica gara francese saranno 176 corridori e 22 squadre. Nonostante la corsa prenderà il via sul suolo italiano, non sarà presente nessuna formazione azzurra ai nastri di partenza. I favoriti per la maglia gialla sono lo sloveno Pogačar, reduce dalla vittoria al Giro d'Italia 2024, e il danese Vingegaard

È tutto pronto per il Tour de France 2024, la storica gara ciclistica francese in programma da domani, 29 giugno, a domenica 21 luglio. La 111° edizione della Grand Boucle, per la prima volta nella sua storia secolare, partirà dall'Italia, precisamente da Firenze. Il traguardo, invece, non verrà tagliato come da tradizione a Parigi, dove ci si prepara invece ad accogliere i Giochi Olimpici 2024, ma a Nizza. Protagonisti della corsa francese saranno 176 corridori e 22 squadre. Di questi, 18 sono team World Tour, mentre 4 squadre professional, invitate attraverso altrettante wild card. Nonostante la gara prenderà il via sul suolo italiano, non sarà presente nessuna formazione azzurra ai nastri di partenza.