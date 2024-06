Euro 2024, Slovacchia-Romania 1-1 e Ucraina-Belgio 0-0

Si chiude oggi la fase a gironi di Euro 2024. Alle 18 si sono giocate due partite del gruppo E, finite entrambe in parità: Romania e Belgio passano agli ottavi come prima e seconda del girone, la Slovacchia passa come una delle migliori terze, eliminata l’Ucraina. Ora in campo il gruppo F: Georgia-Portogallo e Repubblica Ceca-Turchia. Tutto in diretta su Sky

Si chiude oggi la fase a gironi di Euro 2024. Alle 18 si sono giocate due partite del gruppo E: Slovacchia-Romania, finita 1-1, e Ucraina-Belgio, terminata 0-0. Romania e Belgio passano agli ottavi come prima e seconda del girone, la Slovacchia passa come una delle migliori terze, eliminata l’Ucraina. Ora in campo il gruppo F: Georgia-Portogallo e Repubblica Ceca-Turchia. L’Italia si è qualificata al prossimo turno come seconda del gruppo B e, sabato 29 giugno alle 18, affronterà la Svizzera . Tutto il torneo è in diretta su Sky ( I GIRONI E IL CALENDARIO - LE QUALIFICATE AGLI OTTAVI - LE PAGELLE ).

La cronaca di Slovacchia-Romania

Slovacchia-Romania finisce 1-1. La Slovacchia va in vantaggio al 24’: cross dalla destra, Duda di testa batte Nita. Pochi minuti dopo, calcio di rigore per la Romania per un fallo di Hancko su Hagi: al 37’ sul dischetto va Marin, che spiazza Dubravka e firma l’1-1. Il primo tempo, molto equilibrato, finisce in parità. Nessun gol nella ripresa, giocata con ritmi più bassi: le due squadre si accontentano del pareggio, che qualifica entrambe agli ottavi. La Romania vince il girone e giocherà il 2 luglio alle 18, la Slovacchia passa come una delle migliori terze.

Il tabellino di Slovacchia-Romania 1-1

24' pt Duda (S), 37' pt rigore R.Marin (R)



SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka, Pekarik (47' st Gyomber), Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda (47' st Bero), Schranz (33' st Duris), Strelec (25' st Bozenik), Haraslín (25' st Suslov). All.: Calzona



ROMANIA (4-3-3): Nita, Ratiu, Burca, Dragusin, Bancu, R.Marin (41' st Rus), M.Marin, Stanciu, Hagi (21' st Man), Dragus (22' st Puscas), Coman (13' st Sorescu). All.: Iordanescu



Ammoniti: Burca, Bancu, Puscas e Duda per gioco falloso.