Dopo il gol di Modric al 55°, per oltre 40 minuti abbiamo visto lo spettro dell’eliminazione o comunque la necessità di dipendere dai prossimi risultati degli altri gironi per sperare nel ripescaggio agli ottavi come una delle quattro migliori terze classificate.

Poi Mattia Zaccagni, entrato all’81° al posto di Darmian, ha pescato il jolly azzurro con uno splendido destro a giro su assist di Calafiori. L’Italia non entusiasma ma si salva come spesso le è capitato nella sua storia. Auguriamoci che sia l’inizio di una nuova cavalcata.

VOTO 8