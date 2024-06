Euro 2024, in corso Italia-Croazia: il risultato è 0-0. DIRETTA

A Lipsia gli azzurri stanno giocando la terza e ultima partita del gruppo B, dopo il successo contro l’Albania e la sconfitta contro la Spagna: in caso di vittoria o pareggio la squadra di Spalletti sarebbe certa della qualificazione agli ottavi, dove affronterebbe la Svizzera. In caso di sconfitta, bisogna sperare che l'Albania - in campo ora contro la Spagna - non vinca e poi attendere i risultati degli altri gruppi nei prossimi giorni

A Lipsia l’Italia sta affrontando la Croazia nel terzo e ultimo match del gruppo B di Euro 2024. Dopo il successo contro l'Albania e la sconfitta contro la Spagna, si tratta di una partita decisiva: in caso di vittoria o pareggio gli azzurri sarebbero certi della qualificazione agli ottavi, dove affronterebbero la Svizzera. In caso di sconfitta, bisogna sperare che l'Albania - in campo ora contro la Spagna - non vinca e poi attendere i risultati degli altri gruppi nei prossimi giorni (I GIRONI E IL CALENDARIO - LE PAGELLE). Tutto il torneo è in diretta su Sky.