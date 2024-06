Non vorremmo sembrare monotoni o ripetitivi ma continuiamo a meravigliarci di come la maggior parte dei tedeschi pensi che tutti coloro che arrivino da queste parti debbano per forza di cose saper parlare la loro lingua. E dire che pensavamo che questo avvenisse solo in Francia con il francese. Invece no. Qui a Lipsia neanche nella più nota catena di fast food al mondo gli ordini da consegnare sono annunciati anche in inglese. Capita addirittura, cosa forse ancor più grave, che la maggior parte degli steward impegnati negli stadi o nelle fan zone non riesca ad esprimersi o a dare indicazioni in una lingua diversa da quella teutonica.

VOTO 3