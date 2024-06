EURO 2024, fan impazziscono per le maglie arbitri

"Ref your shirt please", così era scritto su uno dei cartelloni durante la partita Francia-Austria di questi Europei di Germania. Grazie ai social, Macron è riuscita a rintracciare i fan e regalare una maglia ciascuno

C'è una nuova protagonista in questi Europei di Germania: la divisa ufficale degli arbitri. Lunedì 17 giugno, tra il pubblico di Francia-Austria, alcuni fan vestiti da arbitro (non con la divisa ufficiale) hanno esposto cartelloni con incitazioni per l’arbitro e la richiesta di dare loro la maglia.

L'incontro tra arbitri e fan

L'azienda Macron (partner ufficiale della UEFA per l’abbigliamento delle squadre arbitrali) ha chiesto aiuto ai social per rintracciare i ragazzi e mandare loro una maglia ufficiale ciascuno. Non solo, coordinandosi con la UEFA sono riusciti a organizzare per loro anche un incontro con gli arbitri UEFA presso il raduno di Francoforte, dove hanno conosciuto anche Roberto Rosetti e Nicola Rizzoli.