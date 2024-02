Serie A, Fiorentina-Frosinone 5-1. Ora Monza-Verona e Bologna-Lecce

Tre punti per i viola trascinati da Ikoné e da Belotti, al suo primo centro a Firenze. Alle 18 tocca a Genoa-Atalanta, alle 20.45 big match tra Milan e Napoli. Domani, alla stessa ora, la Juventus affronta l'Udinese per tornare a -4 dall'Inter capolista

La 24esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altre 5 partite. Nel lunch match la Fiorentina ha travolto il Frosinone per 5-1 con un super Ikoné e il primo centro di Belotti in maglia viola. Ora in campo Monza-Verona e Bologna-Lecce. Alle 18 tocca a Genoa-Atalanta, mentre alle 20.45 c'è il big match Milan-Napoli. Domani, alle 20.45, la Juventus affronta l'Udinese per tornare a -4 dall'Inter capolista. Proprio i nerazzurri, nella serata di ieri, hanno superato 4-2 la Roma in rimonta all'Olimpico. Ok anche la Lazio a Cagliari (1-3) e l'Empoli a Salerno (1-3) (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).