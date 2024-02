Milan, nuovo stadio a San Donato: acquistato terreno per 40 milioni

Passo avanti per la costruzione del nuovo stadio del Milan a San Donato, nell'area San Francesco. Il club ha acquistato il terreno della zona in cui sorgerà l'impianto, la cui inaugurazione è prevista per il 2028. Il rogito è stato completato giovedì 8 febbraio. Si tratta del passaggio finale del preliminare di acquisto per il terreno, già di proprietà di SportLifeCity (la società che il Milan controlla al 90%).

L'operazione

L'operazione si aggira intorno a una cifra di poco inferiore ai 40 milioni. La somma si riferisce ai versamenti di RedBird per le spese relative al progetto, le quali comprendono la documentazione per la presentazione della domanda di variante urbanistica e i terreni oggetto del rogito. Il Milan, infine, aveva già comunicato la cifra nel comunicato relativo al bilancio chiuso il 30 giugno 2023: "Nel corso dell’esercizio il socio di maggioranza ACM Bidco B.V. ha effettuato un versamento in conto futuro aumento di capitale a favore della Capogruppo AC Milan S.p.A. per complessivi 40 milioni necessari per coprire spese ed investimenti relativi al progetto “Nuovo Stadio” e per il rafforzamento patrimoniale della Capogruppo".