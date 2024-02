Serie A, Salernitana-Empoli 1-3: la sfida salvezza è dei toscani

La cronaca di Salernitana-Empoli

All’Arechi ci prova subito Ismajli, poi Empoli ancora pericoloso con Cerri. Al 23’ la squadra di Nicola trova il vantaggio grazie a un autogol di Zanoli che di testa tocca un cross di Cambiaghi e beffa il portiere. Occasione per Dia, ma il tiro termina di poco a lato. Poi Caprile salva su Kastanos e nega il pari alla Salernitana. Debutto in Serie A di Weissman, entrato nel finale per l'infortunato Pierozzi. Nella ripresa pericoloso Zurkowski che devia di testa un cross ma trova la presa di Ochoa. Cacace da fuori area rientra sul mancino e tenta il tiro a giro: palla fuori di poco. La Salernitana trova il pareggio con l’esordiente Weissman: cross di Candreva e colpo di testa nell'angolo che vale la sua prima rete in campionato. All’86’ rigore per l’Empoli per fallo di Pellegrino su Fazzini: tira Niang e non sbaglia. Nel recupero tris dei toscani che la chiudono con un gol di Cancellieri.

Il tabellino di Salernitana-Empoli 1-3



Gol: 23' Aut. Zanoli (S), 69' Weissman (S), 88' Rig. Niang (E), 90' + 4' Cancellieri (E)

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi (41' st Weissman), Boateng (14' st Pirola), Pellegrino; Zanoli (1' st Sambia), Basic, Maggiore (30' st Coulibaly), Bradaric; Candreva, Kastanos (14' st Tchaouna); Dia. All.: Inzaghi

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh (25' st Fazzini), Cacace; Zurkowski (33' st Cancellieri), Cambiaghi (33' st Kovalenko); Cerri (25' st Niang). All.: Nicola