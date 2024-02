Serie A, Cagliari-Lazio 1-3. Ora in campo Roma-Inter 0-0. LIVE

Dopo la vittoria di ieri dell’Empoli a Salerno, la 24esima giornata del campionato prosegue oggi con altre tre partite. Nel pomeriggio i biancocelesti vincono in Sardegna: gol numero 200 in A per Immobile. Alle 18 è iniziato il big match all’Olimpico, in serata Sassuolo-Torino. Domani altre 5 partite. Lunedì chiude Juventus-Udinese

Dopo l’anticipo di ieri, con la vittoria dell’Empoli a Salerno , la 24esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altre tre partite. Nel pomeriggio la Lazio ha vinto in trasferta a Cagliari: Immobile ha segnato il suo 200esimo gol in A ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Alle 18 è iniziato il big match all'Olimpico tra Roma e Inter, ora in corso. In serata c’è Sassuolo-Torino alle 20.45. Domani tocca a Fiorentina-Frosinone (ore 12.30), Monza-Verona e Bologna-Lecce (ore 15), Genoa-Atalanta (ore 18) e Milan-Napoli (ore 20.45). La giornata si chiude lunedì 12 febbraio con Juventus-Udinese alle 20.45.

La cronaca di Cagliari-Lazio (GLI HIGHLIGHTS)

La Lazio inizia forte e va in vantaggio al 26esimo: cross di Isaksen, Scuffet non ci arriva e Azzi liscia il pallone, alle sue spalle Deiola tocca per ultimo infilando la sua porta. A inizio ripresa i biancocelesti raddoppiano: Isaksen calcia e Scuffet para ma la palla arriva a Immobile che realizza da posizione defilata. Per lui è il gol numero 200 in Serie A. Passano pochi secondi e il Cagliari rientra subito in partita con un gioiello di Gaetano che trova un tiro a giro che si insacca sotto l’incrocio. I padroni di casa sfiorano anche il pari ma al 65esimo è la squadra di Sarri a segnare ancora con un tiro di Felipe Anderson sfiorato da Zappa.

Il tabellino di Cagliari-Lazio 1-3

Gol: 26' pt autorete di Deiola, 4' st Immobile, 6' st Gaetano, 20' st Felipe Anderson

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet, Zappa, Mina (29' st Wieteska), Obert (18' st Augello), Nandez, Makoumbou, Deiola, Azzi (1' st Dossena), Viola (1' st Luvumbo), Gaetano, Lapadula (29' st Pavoletti). All.: Ranieri

LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Romagnoli, Gila, Hysaj, Guendouzi, Cataldi (33' st Kamada), Luis Alberto (16' st Vecino), Isaksen (39' st Pedro), Immobile (16' st Castellanos), Felipe Anderson. All.: Sarri

Ammoniti: Immobile, Makoumbou, Romagnoli, Vecino per gioco falloso.