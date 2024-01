Riva, domani i funerali. Oggi camera ardente allo stadio di Cagliari

Sport

Gigi Riva, il "Rombo di tuono" del calcio italiano: la sua storia

Lombardo di nascita e sardo d’adozione, l’ex centravanti è morto il 22 gennaio. Nato il 7 novembre 1944, nel '70 è campione d’Italia col Cagliari. Lo stesso anno arriva in finale al Mondiale in Messico: perde contro il Brasile di Pelé dopo la storica semifinale vinta sulla Germania per 4-3

Il mondo dello sport dice addio a Gigi Riva, mito del calcio italiano scomparso il 22 gennaio. Nato il 7 novembre 1944 a Leggiuno, in provincia di Varese, l'ex centravanti del Cagliari è stato soprannominato da Gianni Brera “Rombo di tuono” per via del suo sinistro potentissimo

Gigi Riva è una vera e propria leggenda non soltanto in Sardegna, sua terra d’adozione per via degli anni al Cagliari, ma anche a livello nazionale: nessuno ha segnato più di lui con la maglia azzurra