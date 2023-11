Serie A, Lecce-Milan 2-2. Alle 18 Juventus-Cagliari

La dodicesima giornata di campionato prosegue oggi con altre tre partite. Al Via del Mare i padroni di casa recuperano nella ripresa con Sansone e Banda il vantaggio rossonero firmato nel primo tempo da Giroud e Reijnders. Bianconeri a caccia dei tre punti contro i sardi per raggiungere temporaneamente la vetta della classifica in attesa del risultato di domani dell’Inter

Dopo il pareggio fra Sassuolo e Salernitana e la vittoria del Genoa sul Verona, la 12esima giornata di Serie A prosegue oggi con altre tre partite. Nel match delle 15 il Milan ha pareggiato 2-2 in casa del Lecce. Alle 18 la Juventus ospita il Cagliari, alle 20.45 tocca a Monza-Torino (su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Domani lunch match alle 12.30 è Napoli-Empoli (su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Poi alle 15 Fiorentina-Bologna e Udinese-Atalanta. Alle 18 l’atteso derby Lazio-Roma e si chiude alle 20.45 con Inter-Frosinone ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All.: Allegri CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Jankto, Prati, Makoumbou; Viola; Petagna, Luvumbo. All.: Ranieri

La cronaca di Lecce-Milan

Al Via del Mare subito una preoccupazione per il Milan: Leao è costretto al cambio dopo pochi minuti a causa di un problema muscolare. Al 28’ la squadra di Pioli passa in vantaggio grazie a un gol di Giroud, servito da Theo Hernandez. Pochi minuti dopo arriva il raddoppio: segna Reijnders dopo una bellissima azione partita dalla metà campo rossonera. L’olandese ci riprova subito e sfiora la doppietta colpendo il palo. Il Lecce reagisce e va vicino al gol con Banda, Maignan respinge e salva il risultato. Nella ripresa i padroni di casa la riaprono con un gol di Sansone al 66’ e quattro minuti dopo pareggiano con una rete di Banda. All'84' occasione clamorosa per il Lecce che prende un palo, poi il Milan rimane in 10: espulso Giroud per proteste. Al 94' i padroni di casa segnano ancora ma il gol di Piccoli viene annullato per un fallo dell'attaccante su Thiaw.

Il tabellino di Lecce-Milan 2-2

Gol: 28' Giroud (M), 35' Reijnders (M), 66' Sansone (L), 70' Banda (L)

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Kaba (18' st Blin), Ramadani, Rafia (12' st Gonzalez); Strefezza (18' st Sansone), Krstovic (18' st Piccoli), Banda (42' st Venuti). All.: D'Aversa

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (1' st Musah), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Pobega (26' st Florenzi), Krunic, Reijnders; Chukwueze (34' st Jovic), Giroud, Leao (10' pt Okafor). All.: Pioli

Ammoniti: Theo Hernandez, Ramadani, Strefezza, Florenzi per gioco falloso, Musah, Piccoli, Gonzalez per comportamento non regolamentare.

Espulsi: Giroud per proteste (doppio giallo).