Doping, Papu Gomez del Monza positivo: squalificato per due anni

Il test sarebbe stato effettuato quando l'argentino vestiva la maglia del Siviglia. Le analisi con positività sarebbero antecedenti di qualche giorno il Mondiale in Qatar

Provvedimento non ancora notificato in Italia

La squalifica comminata al calciatore argentino, 35enne, sarebbe di due anni. Al momento, secondo quanto si apprende, non risultano notifiche in Italia del provvedimento. Come riporta Relevo, Gomez e il club andaluso sarebbero stati a conoscenza di questa vicenda dopo aver ricevuto la notifica, sebbene la sanzione di due anni sia arrivata solo questa settimana.