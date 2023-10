Domenica 22 ottobre, il Milan ha sfidato in casa la Juventus. A fare il tifo per i rossoneri c'era anche il rapper milanese, in prima fila per assistere al match (ma anche alla promozione in formato maxi del suo drink Boem)

Boem, il drink di Fedez e Lazza, partner di AC Milan

Quella di Fedez e famiglia è stata una serata all'insegna del divertimento (sconfitta del Milan a parte). Ma è anche stata l'occasione perfetta per promuovere Boem, la bevanda alcolica lanciata da Fedez e Lazza la scorsa estate che, ormai da qualche settimana, viene pubblicizzata all'interno degli stadi con una proiezione ad hoc in quanto partner dell'AC Milan in qualità di Official Hard Seltzer. La bevanda, appena entrata nel catalogo Esselunga, è ora al centro di una super promozione: acquistando una lattina (nel formato da 25 cl in vendita in esclusiva da Esselunga), collegandosi al sito e registrandosi, è possibile scoprire in tempo reale se si ha vinto una coppia di biglietti per assistere nella Tribuna d’Onore Est dello stadio San Siro di Milano ad una partita di Campionato o di Champions League della squadra rossonera. Inoltre, registrando cinque lattine si può partecipare all'estrazione di un superpremio dal valore di 100mila euro. Il fortunato vincitore riceverà una "lista dei desideri", col credito spendibile per arredare e ristrutturare casa, per pagare un anno intero di bollette, per acquistare uno o più mezzi di trasporto, per acquistare elettrodomestici, viaggiare intorno al mondo, fare shopping o sostenere un'associazione benefica.