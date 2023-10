Fedez: "Mi hanno fatto un certificato medico per tornare a X Factor"

Il cantante ha confermato che dal 26 ottobre parteciperà alla tramissione per le puntate live. Domani in onda gli Home visit

“Oggi mi hanno fatto il certificato medico per partecipare a X Factor”. In una diretta su Instagram, rispondendo ai fan che gli chiedevano notizie sulla sua salute, Fedez ha confermato che dal 26 ottobre tornerà ad X Factor per le puntate live, in diretta su Sky.