Caso scommesse, Corona: "Sono coinvolti almeno altri 10 calciatori"

L'ex re dei paparazzi, in un’intervista a Il Corriere della Sera, parla di "bische clandestine" e sostiene siano coinvolte almeno "cinque-sei" squadre, ma afferma di non poter fare nomi "altrimenti vengo indagato". Poi assicura che non vi sarebbero talpe tra gli investigatori, ma si tratterebbe soltanto di "lavoro giornalistico". Il ministro dello Sport Abodi: "La gente mi dice: mi sento tradita e delusa. È la prova che stare bene economicamente non vuol dire star bene moralmente e che l'educazione non finisce mai"

Corona ammette che è la "prima volta" che lavora con la Procura, "diciamo non da infame". Secondo lui, infatti, ci sono "praticamente due inchiesta parallele", perché gli inquirenti "sapevano già" i nomi, ma "avrebbero aspettato la partita dell'Italia" se non fossero venuti fuori prima da Dillinger, il sito di informazione da lui gestito. Corona dice che non vi sarebbero talpe tra gli investigatori, ma si tratterebbe soltanto di "lavoro giornalistico". E per oggi pomeriggio è prevista una nuova "rivelazione", come annunciato da Corona tramite una storia sul suo profilo Instagram. "Non solo giocatori", ha scritto, fissando l'appuntamento per le 16 sul suo sito Dillingernwes.

Abodi: "La gente si sente tradita e delusa"

"La gente mi dice: mi sento tradita e delusa. Cosa dire?", commenta il ministro dello Sport, Andrea Abodi, parlando al convegno dei Giovani industriali a Capri. "Ci sono dei comportamenti individuali e di questo che bisogna parlare - dice il ministro a margine dei lavori - Ci saranno dei processi dei giudici sportivi e penali. Noi possiamo esprimere dei giudizi di fondo senza personalizzare. Ma dopo ci dobbiamo porre il problema dal punto di vista sociale, senza ipocrisia". "Ho il timore che cercheremo di trovare come al solito, in maniera tutta italiana un responsabile ma qui dobbiamo rimboccarci le maniche e tutti insieme affrontare il disagio ", prosegue, non trascurando l'impatto che la vicenda potrebbe avere sulle nuove generazioni "perché un calciatore, un uomo di sport come un artista è un riferimento". Questa vicenda rappresenta "uno choc che da un lato deve mortificarci e dall'altro deve darci gli stimoli giusti per rivedere tutto, non solo i comportamenti dei singoli tesserati - prosegue Abodi - È la prova che stare bene economicamente non vuol dire anche star bene moralmente e che l'educazione non finisce mai". Poi sulla richiesta da parte di parlamentari della Lega di dimissioni di Gravina il ministro dice: "Non conosco le ragioni. Più che alle dimissioni di qualcuno penso alle attività che possono evitare queste cose".