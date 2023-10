Juventus, Fagioli indagato per scommesse su piattaforme illegali

Ancora una vicenda extra-campo che coinvolge la Juventus. Il centrocampista bianconero classe 2001 Nicolò Fagioli è infatti indagato dalla Procura di Torino perché avrebbe scommesso su siti on-line illegali. Se le indiscrezioni fossero confermate Fagioli violerebbe l’articolo 24 del Codice di giustizia sportiva: tale pratica porterebbe dal minimo dell’inibizione a una squalifica di tre anni o più (più una multa dai 25mila euro in su).



La giustizia sportiva

Il gioco d'azzardo non è in sé un reato, (proibito solo se le scommesse vengono effettuate su piattaforme non autorizzate dallo Stato italiano), e uno sportivo professionista tesserato per una federazione può giocare d’azzardo (a poker, ad esempio), ma secondo il Codice di giustizia sportiva è fatto esplicito divieto “ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, della FIfa e della Uefa”.