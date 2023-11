Serie A, Sassuolo-Salernitana 2-2. Ora in campo Genoa-Verona

La dodicesima giornata del campionato si apre con due match. La sfida al Mapei è finita con il pareggio in doppia rimonta degli emiliani. Alle 20.45 è iniziata invece la partita a Marassi (visibile live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky). Domani si prosegue con altre tre gare, poi domenica le ultime cinque

Dopo la tre giorni di coppe europee torna la Serie A. La dodicesima giornata del campionato si apre con due match. Nel tardo pomeriggio si è giocata Sassuolo-Salernitana, finita 2-2: i campani sono andati avanti di due gol ma gli emiliani hanno rimontato (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Alle 20.45 è iniziata invece Genoa-Verona (visibile live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky). Domani si prosegue con altre tre partite: alle 15 Lecce-Milan, alle ore 18 Juventus-Cagliari e in serata alla 20.45 c’è Monza-Torino (su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Domenica poi lunch match alle 12.30 è Napoli-Empoli (su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Poi alle 15 Fiorentina-Bologna e Udinese-Atalanta. Alle 18 l’atteso derby Lazio-Roma e si chiude alle 20.45 con Inter-Frosinone.