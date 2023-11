Champions League, alle 21 Milan-Psg e Lazio-Feyenoord. Le formazioni

Due italiane in campo stasera per la quarta giornata della fase a gironi. Entrambe vogliono riscattare la sconfitta della gara d’andata: i rossoneri hanno perso 3-0 a Parigi, i biancocelesti 3-1 a Rotterdam. Tutto in diretta su Sky

La fase a gironi della Champions League continua con la quarta giornata (GLI HIGHLIGHTS). Oggi, alle 21, in campo due italiane: il Milan affronta a San Siro il Psg dopo aver perso 3-0 nella gara d’andata, la Lazio ospita il Feyenoord e vuole riscattarsi dopo la sconfitta di Rotterdam per 3-1. I rossoneri sono a 2 punti nel girone e devono vincere per non rendere ancora più complicato il passaggio del turno, i biancocelesti sono a quota 4. Entrambi i match sono in diretta su Sky.