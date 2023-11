Europa: alle 18.45 Slavia Praga-Roma, Cukaricki-Fiorentina. Formazioni

I giallorossi affrontano i cechi nella quarta giornata della fase a gironi di Europa League: all’Olimpico era finita 2-0 per la Roma. Allo stesso orario, per la quarta giornata della fase a gironi di Conference League, la Viola sfida il Cukaricki a Belgrado (all’andata 6-0 per la Fiorentina). Alle 21 tocca all’Atalanta in Europa League: dopo il 2-2 in Austria, ospita lo Sturm Graz

Sono tre le squadre italiane impegnate in questo giovedì di coppe europee. Alle 18.45 scendono in campo la Roma e la Fiorentina. I giallorossi, nella quarta giornata della fase a gironi di Europa League, affrontano lo Slavia Praga in Repubblica Ceca (all’andata 2-0 per la Roma). La Viola, per la quarta giornata della fase a gironi di Conference League, sfida il Cukaricki a Belgrado (all’andata 6-0 per la Fiorentina). Alle 21 tocca all’Atalanta in Europa League: dopo il 2-2 in Austria, ospita lo Sturm Graz (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE).