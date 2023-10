EL e Conference: Sturm-Atalanta 2-2. Vincono Roma e Fiorentina. VIDEO

Dopo la due giorni di Champions League, il giovedì europeo ha visto impegnate 3 italiane nella terza giornata dei gironi. In Europa League, i bergamaschi hanno pareggiato 2-2 in Austria contro lo Sturm Graz. I giallorossi battono 2-0 all’Olimpico lo Slavia Praga. Per la Conference League, i viola dilagano e vincono 6-0 in casa contro i serbi del Cukaricki ascolta articolo

Dopo la Champions League, il giovedì europeo ha visto impegnate tre squadre italiane nella terza giornata dei gironi di Europa League e Conference League. Si è partiti con il match del Gruppo D di EL tra Sturm Graz e Atalanta: i bergamaschi hanno pareggiato 2-2 in Austria, facendosi raggiungere nonostante la superiorità numerica nel secondo tempo. Sempre per l’Europa League, all’Olimpico la Roma ha battuto 2-0 lo Slavia Praga nel Gruppo G. Per la Conference League, la Fiorentina ha dilagato vincendo 6-0 contro i serbi del Cukaricki (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE E DI CHAMPIONS LEAGUE).

La cronaca di Fiorentina-Cukaricki Fiorentina in vantaggio al sesto minuto con Beltran che controlla un lancio da dietro e in area batte il portiere avversario. L’argentino raddoppia pochi minuti dopo al volo con un pallonetto da fuori area. L’ex River è scatenato e colpisce una traversa al minuto 22. Al 29esimo arriva il tris realizzato da Ikoné con un sinistro da fuori. Al 36esimo i serbi restano anche in 10 per l’esplusione di Subotic. Nella ripresa il poker è firmato da Sottil con una splendida punizione all'incrocio dei pali. Al 73esimo il quinto gol con Martinez Quarta. I viola dilagano e trovano il sesto gol con Maxime Lopez. Il tabellino di Fiorentina-Cukaricki 6-0 Gol: nel pt 6' e 10' Beltran, 29' Ikoné; nel st 21' Sottil, 28' Quarta, 38' Maxime Lopez FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode (8' pt Comuzzo), Martinez Quarta, Ranieri, Parisi (1' st Pierozzi); Maxime Lopez, Mandragora; Ikoné (13' st Sottil), Barak (22' st Infantino), Kouamé; Beltran (13' st Nzola). All.: Italiano CUKARICKI (4-2-3-1): Belic; Rogan (22' st Ndiaye), Vranjes, Subotic, Tosic; Sissoko, Docic (1' st Serafimovic); Nikcevic, Stankovic (34' st Kovac), Ivanovic (1' st Adzic); Adetunji (1' st Cvetkovic). All.: Matic Espulsi: Subotic per gioco falloso. Ammoniti: Vranjes per comportamento non regolamentare, Docic per gioco falloso.

La cronaca di Roma-Slavia Praga (GLI HIGHLIGHTS) Roma avanti dopo 45 secondi: El Shaarawy ruba palla e la cede a Bove che dal limite dell'area calcia e segna. Al 17esimo il raddoppio: ancora El Shaarawy ispira in profondità per Lukaku che scarica un sinistro imprendibile. Nella ripresa sempre El Shaarawy protagonista colpisce una traversa, poi lo Slavia ha l’occasione per riaprire il match ma Schranz calcia clamorosamente alto. Il tabellino di Roma-Slavia Praga 2-0 Gol: nel pt 1' Bove, 17' Lukaku ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Cristante (43' st Cherubini), Aouar, Bove (1' st Paredes), Zalewski (25' st Karsdorp); El Shaarawy (25' st Belotti), Lukaku (37' st Pagano). All.: Mourinho SLAVIA PRAGA (3-5-2): Mandous; Vlcek, Ogbu, Holes; Doudera, Dorley, Zafeiris (37' st Jurecka), Dumitrescu (20' st Provod), Schranz (20' st Wallem); Masopust (1' st Jurasek), Van Buren (26' st Chytil). All.: Trpisovsky Ammoniti: Bove, Masopust e Ndicka per gioco falloso.

La cronaca di Sturm-Atalanta (GLI HIGHLIGHTS) Padroni di casa avanti al 13esimo grazie a un tiro di Prass con decisiva deviazione che inganna Musso. Al 34esimo Muriel pareggia con un un destro piazzato all'angolino basso. Nel finale di frazione un tocco di braccio di Stankovic viene punito con un calcio di rigore. Muriel è glaciale e segna la doppietta personale che vale il sorpasso dei bergamaschi. A inizio ripresa lo Sturm Graz resta in dieci uomini per l’espulsione di Hierlander per doppio giallo. Quando il match sembra indirizzato, al 78esimo c’è un tocco di braccio di Kolasinac in area ed è rigore per gli austriaci: Wlodarczyk non sbaglia dal dischetto e pareggia. Sturm-Atalanta 2-2 Gol: 13' Prass (S), 34' e 45+7' (rig.) Muriel (A), 80' Wlodarczyk (rig. S) STURM GRAZ (4-3-1-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich (17' st Lavalée), Dante; Hierlander, Gorenc Stankovic, Prass (25' st Boving); Kiteishvili (17' st Javi Serrano); Sarkaria (32' st Horvat), Jatta (17' st Wlodarczyk). All.: Ilzer ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi (36' st Scalvini), Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta (32' st Bakker), De Roon, Ederson, Ruggeri (18' st Hateboer); Koopmeiners; Muriel (18' st Scamacca), Lookman (19' st De Ketelaere). All.: Gasperini Espulsi: Hierlander per somma di ammonizioni. Ammoniti: Kiteishvili e Bakker per gioco falloso, Lookman per comportamento non regolamentare. vedi anche Serie A: ok Roma, Bologna e Atalanta. Milan-Juve 0-1. HIGHLIGHTS