Serie A, Roma-Monza 1-0. Ora Bologna-Frosinone e Salernitana-Cagliari

La nona giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altre 5 partite. Questa domenica di calcio è iniziata con il lunch match Roma-Monza, sfida vinta 1-0 dai giallorossi con un gol di El Shaarawy nel finale. Il programma prosegue con le due gare ora in corso: Bologna-Frosinone e Salernitana-Cagliari. Poi alle 18 c’è Atalanta-Genoa e alle 20.45 l’atteso big match Milan-Juventus ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS ). Ieri si sono giocati tre anticipi : Verona-Napoli è finita 1-3, poi Torino-Inter è terminata 0-3, in serata Sassuolo-Lazio si è conclusa 0-2. Il calendario di questa giornata si conclude lunedì 23 ottobre con Udinese-Lecce alle 18.30 e Fiorentina-Empoli alle 20.45 (in diretta su Sky).

La cronaca di Roma-Monza (HIGHLIGHTS)

Primo tempo bloccato all’Olimpico. Due buone occasioni per la Roma con Aouar e Belotti, in entrambi i casi è bravo Di Gregorio a salvare i suoi. Poco prima dell'intervallo espulso D'Ambrosio per doppio giallo: il Monza resta in dieci uomini. Nella ripresa i padroni di casa si buttano avanti per sfruttare la superiorità numerica. Al 73esimo buona chance per Lukaku che colpisce il legno esterno da buona posizione. Nel finale, all'89esimo è Azmoun a colpire il palo. I giallorossi trovano la pesantissima rete del vantaggio al minuto 91 con una girata in area di El Shaarawy. In pieno recupero viene espulso Mourinho, che si era rivolto in modo plateale verso la panchina del Monza che protestava

Il tabellino di Roma-Monza 1-0

Gol: nel st 45' El Shaarawy

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka (28' st Llorente); Karsdorp (28' st Zalewski), Bove (18' st El Shaarawy), Paredes, Aouar, Spinazzola (33' Kristensen); Belotti (18' st Azmoun), Lukaku. All.: Mourinho

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Pedro Pereira (1' st Birindelli), Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos (40' st Donati); Colpani (19' st Vignato), Machin (46' pt A. Carboni); Colombo (19' st Dany Mota). All.: Palladino

Ammoniti: D'Ambrosio, Cristante, Mancini e Gagliardini per gioco falloso. Espulsi: D'Ambrosio per somma d'ammonizioni, Mourinho per un gesto rivolto alla panchina avversaria.