Serie A, alle 15 Verona-Napoli. Oggi Torino-Inter e Sassuolo-Lazio

Dopo la sosta per le Nazionali, riparte il campionato con la nona giornata che si apre con la sfida al Bentegodi. Alle 18 i nerazzurri provano a riprendersi la vetta della classifica giocando contro la squadra di Juric. In serata, alle 20.45 gli uomini di Sarri sono impegnati nella difficile trasferta in Emilia