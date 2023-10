Europei 2024, l'Italia si qualifica se

Sconfitta a Wembley dall'Inghilterra (3-1), l'Italia adesso rischia di passare per i playoff per qualificarsi a Euro 2024, manifestazione che si giocherà in Germania. Adesso sarà decisivo lo scontro diretto del 20 novembre tra Ucraina e Italia a Leverkusen. Gli azzurri sono infatti staccati di 3 punti dagli ucraini, ma hanno una partita in più da disputare, il 17 novembre in casa con la Macedonia del Nord. Questa l'attuale classifica del girone degli azzurri: Inghilterra 16 (+16 differenza reti); Ucraina 13 (+3); Italia 10 (+4); Macedonia del Nord 7 (-7); Malta 0 (-16). ( LA PARTITA )

Le combinazioni

In sostanza, per arrivare secondi e qualificarsi direttamente a Euro 2024, gli azzurri possono perdere con la Macedonia del Nord, ma devono poi vincere contro l'Ucraina. Arriverebbero a pari punti e passerebbe l'Italia per gli scontri diretti. Invece, in caso di successo contro la Macedonia del Nord, poi la squadra di Luciano Spalletti potrebbe anche pareggiare con la Nazionale ucraina. Invece, se l’Italia arriverà terza andrà al playoff. Con le attuali classifiche avrebbe in semifinale la Polonia e in finale la vincente tra Croazia ed Estonia. Insomma, non è una passeggiata.