Verona, tensioni tra tifosi del Napoli e forze dell'ordine

Momenti di tensione tra tifosi del Napoli e forze dell'ordine questa mattina a Verona, dove nel pomeriggio è in programma la partita tra Hellas e Napoli. Un gruppo di tifosi partenopei ha creato disagi tra la stazione ferroviaria di Porta Nuova e zona Fiera, dove gli ultras napoletani hanno lanciato fumogeni. Alcuni dei tifosi coinvolti sono stati bloccati e portati in Questura per l'identificazione.