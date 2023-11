Champions, alle 18.45 Napoli-Union Berlino: le formazioni ufficiali

Sport

La Coppa Campioni cambia nome in Uefa Champions League nella stagione 1992-93: da allora 14 club hanno sollevato il trofeo. La prima edizione è stata vinta dal Marsiglia per 1 a 0, nella finale contro il Milan di Fabio Capello all’Olympiastadion di Monaco. Quella partita fa molto discutere a causa dei sospetti di doping ricaduti sulla squadra francese e per colpa dell’arbitro svizzero dell’incontro, Kurt Rothlisberger, radiato qualche tempo dopo per corruzione (anche se le accuse non riguardano quella determinata gara)