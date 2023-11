Serie A, Verona-Monza finisce 1-3. Ora Cagliari-Genoa: 0-0. LIVE

La cronaca di Verona-Monza

Il Monza vince 3-1 in casa del Verona. Dopo 9 minuti gli ospiti colpiscono il palo con Pablo Marì. Al 27’ infortunio per Dawidowicz, che deve lasciare il campo per un problema muscolare. Al 32’ il Verona va a un passo dal gol, con Duda che centra la traversa. Ma a sbloccare il risultato è il Monza: al 41’ Colpani parte in contropiede, poi serve Colombo che entra in area e con un diagonale destro batte Montipò. Il primo tempo finisce 1-0 per il Monza. Nella ripresa il Verona torna in campo con un altro piglio, ma a segnare sono ancora gli ospiti: sempre Colombo, che al 73’ firma la doppietta con un gran gol di sinistro. All’84’ Caldirola, con un colpo di testa vincente su corner, porta il risultato sul 3-0 per il Monza. Due minuti dopo il Verona accorcia le distanze: segna Folorunsho, su assist di Ngonge, con il tiro che viene deviato da Pablo Marì. Verona-Monza finisce 1-3: i lombardi salgono a 16 punti in classifica, mentre alla squadra di Baroni manca la vittoria da 9 giornate.

Il tabellino di Verona-Monza 1-3 (GLI HIGHLIGHTS)

41' pt e 28' st Colombo (M), 39' st Caldirola (M), 41' st Folorunsho (V)



VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz (30' pt Hien), Magnani, Terracciano; Faraoni (30' st Tchatchoua), Folorunsho, Duda, Doig (1' st Hongla); Lazovic (20' st Ngonge); Bonazzoli (30' st Saponara), Djuric. All. Baroni



MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria (15' st Birindelli), Pessina, Gagliardini (41' st Akpa Akpro), Kyriakopoulos; Vignato (21' st V. Carboni ); Colpani (21' st Bondo), Colombo (41' st Mota). All. Palladino



Ammoniti: Faraoni, D'Ambrosio, Colombo.