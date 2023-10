Proposta di matrimonio di Paulo Dybala alla fidanzata Oriana Sabatini

Il "sì" per l'attaccante dell'As Roma è arrivato di notte, davanti alla Fontana di Trevi. La data è ancora top secret così come il luogo scelto dai due, ma sono tantissimi i commenti di auguri alla coppia arrivati a mezzo social

Oriana Sabatini ha detto "sì" a Paulo Dybala. Questa volta il gol dell'attaccante della As Roma non arriva sul terreno di gioco, ma in piena notte davanti alla Fontana di Trevi. Paulo e Oriana hanno deciso di fare il grande passo dopo 5 anni di fidanzamento, per passare tutta la vita insieme. L'argentino ha scelto di fare la proposta di matrimonio nel pieno centro della Capitale che da un anno e mezzo ha accolto la famiglia Dybala. La notizia è diventata di pubblico dominio dopo che il calciatore ha postato sui propri social la foto, accompagnata dalla scritta "per sempre". A riprendere il momento, l'amico e connazionale, Leandro Paredes.