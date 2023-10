Serie A, Empoli-Atalanta 0-2: LIVE

Ultimi due match della 10ima giornata: ora in campo Empoli-Atalanta e poi alle 20.45 Lazio-Fiorentina (in diretta su Sky)

La 10ima giornata di Serie A si conclude oggi con gli ultimi due match: ora in campo Empoli-Atalanta e poi alle 20.45 Lazio-Fiorentina (in diretta su Sky). Ieri l'Inter ha battuto la Roma per 1-0, mentre Napoli-Milan è finita in pari: 2-2 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).