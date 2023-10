Serie A, il Cagliari vince in rimonta: 4-3 contro il Frosinone

La decima giornata prosegue oggi con quattro partite. Alle 12.30 si è giocata Cagliari-Frosinone, con i sardi che hanno ribaltato il risultato e conquistato la prima vittoria in campionato. Dalle 15 in campo Monza-Udinese. Poi due big match: Inter-Roma alle 18 e Napoli-Milan alle 20.45. Si chiude lunedì con Empoli-Atalanta alle 18.30 e Lazio-Fiorentina alle 20.45 (in diretta su Sky)

La cronaca di Cagliari-Udinese

Il Cagliari vince in rimonta 4-3 sul Frosinone. La partita si sblocca dopo 23 minuti: Soulé si ritrova davanti al portiere e lo batte sul primo palo. Al 29’ calcio di rigore per il Cagliari per un fallo di mano di Soulé in area: sul dischetto va Mancosu, ma il suo tiro si stampa sulla traversa. Al 37’ Soulé firma la doppietta e porta il Frosinone sul 2-0. Al 44’ altro legno del Cagliari, questa volta Mancosu centra il palo di testa. Nella ripresa, al 49’ arriva il tris del Frosinone con Brescianini. Nel finale il Cagliari reagisce. Al 72’ il neo entrato Oristanio segna il gol dell’1-3. Al 76’ Makoumbou fa 2-3. Al 94’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Pavoletti segna di testa la rete del pareggio. Due minuti dopo, i sardi ribaltano il match: cross, sponda di testa, destro ravvicinato vincente di Pavoletti. Il Cagliari vince 4-3 e conquista la sua prima vittoria in campionato.

Il tabellino di Cagliari-Frosinone 4-3

23' pt e 37' pt Soulè (F), 3' st Brescianini (F), 27' st Oristanio (F), 31' st Makoumbou (C), 48 e 51' st Pavoletti (C)



CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez (43' pt Zappa), Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Deiola (1' st Pavoletti); Mancosu (18' st Viola); Jankto (18' st Azzi), Luvumbo (18' st Oristanio). All. Ranieri



FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Lirola (28' st Oyono), Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Brescianini (35' st Okoli), Barrenechea; Soulè, Reinier (28' st Bourabia), Baez (10' st Garritano); Cuni (10' st Cheddira). All. Di Francesco



Ammoniti: Romagnoli, Bourabia, Prati e Marchizza per gioco scorretto, Okoli per comportamento non regolamentare

Note: al 30' pt Mancosu sbaglia un rigore