Dopo l’anticipo del venerdì con la vittoria del Genoa sulla Salernitana, la decima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altri tre match. Nel pomeriggio la partita tra Sassuolo e Bologna è terminata sul punteggio di 1-1: in gol Zirkzee e Boloca. Alle 18 è iniziata Lecce-Torino, mentre in serata, alle 20.45 c’è Juventus-Verona (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). I bianconeri, in caso di vittoria, si prenderebbero la vetta della classifica almeno per una notte (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Il programma continua poi domani: alle 12.30 si gioca Cagliari-Frosinone (visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Alle 15 tocca a Monza-Udinese, poi alle 18 l’Inter ospita a San Siro la Roma. In serata l’altro big match Napoli-Milan. Infine lunedì 30 ottobre, alle ore 18.30 c’è Empoli-Atalanta e in serata alle 20.45 chiude la decima giornata la sfida Lazio-Fiorentina (su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW).