Barcellona-Real Madrid: Rolling Stones sponsor, sold out le maglie

In occasione del Clasico di oggi il Barcellona giocherà col logo dei Rolling Stones sulle maglie, la famosa lingua che esce dalla bocca aperta. Il motivo è duplice, intanto perché Spotify dalla passata stagione è il main sponsor del Barcellona grazie a un accordo da 65 milioni di euro all'anno fino al 2027: nel mondo del calcio prendono più soldi solo Manchester City (80 milioni) e Real Madrid (70 milioni a stagione). L’altro motivo è che contro il Barcellona giocherà il Real Madrid che schiera in campo la stella Bellingham, che di nome fa Jude. "Hey Jude" è uno dei brani più famosi dei Beatles, i "rivali" storici dei Rolling Stones. Intanto il Barcellona ha messo in vendita la maglietta che indosserà oggi in edizione limitata a 2.999 euro l'una. Nonostante questo prezzo altissimo, è già sold out.

Sponsor anche del nuovo stadio

La squadra di Ancelotti giocherà contro i campioni di Spagna oggi pomeriggio con calcio d'inizio alle ore 16.15 all'Estadio Olimpico Lluis Companys davanti a 55 mila spettatori. Perché sono in corso i lavori per demolire e ricostruire il nuovo Camp Nou, che avrà il doppio della capienza (110mila posti). Il nome del nuovo stadio sarà "Spotify Camp Nou". Infatti l'azienda svedese di streaming on demand sponsorizza anche lo stadio per 12 anni, pagando 5 milioni a stagione per i primi 4 anni e 20 milioni a stagione per gli altri 8 anni: in totale fanno 180 milioni di euro.