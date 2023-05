Barcellona campione di Spagna, festa interrotta da invasione di campo

Invasione di campo al termine di Espanyol-Barcellona, match che ha regalato alla formazione blaugrana allenata da Xavi il titolo di campione di Spagna. Mentre la sqaudra festeggiava a metà campo la vittoria della Liga, la 27esima nella storia del club, alcuni tifosi dell'Espanyol (sconfitto 4-2 nel derby e penultimo in classifica a 4 giornate dalla fine) hanno invaso il terreno di gioco e si sono resi protagonisti di una indegna caccia all'uomo nei confronti dei giocatori del Barcellona che, fortunatamente, si sono accorti per tempo della situazione di pericolo e sono riusciti a fuggire negli spogliatoi senza conseguenze. Per riportare la situazione alla normalità è stato necessario anche l'intervento delle forze dell’ordine.