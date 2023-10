Serie A, Genoa-Salernitana 1-0: gol di Gudmundsson. GLI HIGHLIGHTS

Primo match della decima giornata di Serie A. Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova si è giocato l’anticipo di Genoa-Salernitana, sfida tra le squadre degli ex Milan Inzaghi e Gilardino, finito 1-0 per i padroni di casa. Domani si torna in campo per Sassuolo-Bologna, Lecce-Torino e Juventus-Verona. Domenica si giocano Monza-Udinese, Inter-Roma e Napoli-Milan. Lunedì i posticipi: Empoli-Atalanta e Lazio-Fiorentina.

La cronaca di Genoa-Salernitana

I rossoblù si avvicinano al gol già al 3’: Dragusin stacca di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma Ochoa si tuffa e blocca la palla. Subito dopo è occasione per Badelj che però colpisce il palo. Al 16’ nuovo tentativo finito nel nulla: palo di Retegui, tornato in campo dopo l’infortunio, che si fa male nel mentre e viene assistito dai medici (uscirà poi all’inizio del secondo tempo per dolore al ginocchio). La prima rete per i ragazzi di Gilardino arriva al 35’. A segnare è Gudmundsson che calcia dal limite dell’area. Fino alla fine del primo tempo, tra i granata solo Dia prova veramente a reagire ma senza mai riuscire a rendersi davvero pericoloso. Nella ripresa le cose cambiano e la Salernitana tira fuori le unghie. Per la squadra di Inzaghi l’occasione arriva al 55’ con Mazzocchi - su cross basso di Sambia – che calcia però troppo lontano dalla porta. Pericolo sventato per i campani all’81’, quando Pirola blocca il tentativo di Kutlu piazzato da posizione defilata. Altra chance per la Salernitana all’85. È di nuovo cross di Sambia intercettato da Mazzocchi, con colpo di testa, che però finisce sulla traversa. Dia non riesce a infilarla. Ai recuperi è di nuovo Dia a sbagliare: vicinissimo manca la rete. Vittoria del Genoa.

Il tabellino di Genoa-Salernitana 1-0

Gol: nel pt Gudmundsson (G) 35'

GENOA (3-5-2): Martinez, Dragusin, Bani (8' st De Winter), Vasquez, Sabelli (48' st Vogliacco) , Frendrup, Badelj (13' st Strootman), Malinovskyi 5,5(13' st Kutlu) , Martin, Gudmundsson, Retegui (1' st Ekuban). All.: Gilardino

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa, Lovato (19' st Ikwuemesi), Gyomber, Pirola, Mazzocchi, Maggiore (19' st Legowski), Coulibaly, Bradaric (1' st Sambia), Candreva (1' st Bohinen), Cabral (32' st Tchaouna), Dia. All: Inzaghi

Ammoniti: Malinovskyi, Bani, Gyomber, De Winter, Ikwuemesi per gioco falloso; Maggiore per comportamento non regolamentare, Bradaric per proteste.