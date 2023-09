Mondiali di basket, Italia-Slovenia 85-89: gli azzurri chiudono ottavi

L'Italbasket perde anche con la Slovenia nell'ultima gara del Mondiale di pallacanestro 2023 ed è costretta così a salutare il torneo da ottava classificata. Dopo lo storico approdo ai quarti di finale a distanza di 25 anni dall'ultima volta, la selezione di coach Gianmarco Pozzecco non è riuscita a dar seguito al proprio sogno, rimediando tre sconfitte in fila con Usa, Lettonia e appunto con la squadra slovena. Doncic e compagni s'impongono 89-85: protagonista del match, neanche a dirlo, la stella dei Dallas Mavericks con una doppia doppia da 29 punti e 10 rimbalzi, cui si aggiungono anche 8 assist. Per gli Azzurri non bastano i 22 di Spissu, i 16 di Fontecchio e i 13 di Polonara, oltre alla solita rimonta di cuore e carattere nel finale dopo aver toccato anche i 15 punti di svantaggio all'interno del terzo periodo.

Il tributo a Datome per l'ultima gara in carriera

Per l'Italia un vero peccato aver chiuso con un'altra sconfitta la manifestazione iridata, nell'ultimissima gara in carriera da cestista di capitan Gigi Datome, la sua 203 con la canotta azzurra. A poco più di tre minuti dal termine del match, il capitano della Nazionale, richiamato in panchina da coach Pozzecco, è stato abbracciato da tutti i suoi compagni e dallo staff italiano. Tantissimi gli applausi per il cestista sardo, anche da parte degli avversari e di tutto il pubblico presente alla Mall of Asia Arena di Manila. Datome ha ringraziato emozionato prima di sedersi in panchina.