Wnba, Griner in prigione in Russia per 10 mesi: "Volevo suicidarmi"

La campionessa americana, 2 volte oro olimpico con la squadra Usa, era stata arrestata il 17 febbraio 2022 all'aeroporto di Mosca perché in possesso di alcune cartucce di olio di cannabis e condannata a 9 anni di carcere per spaccio internazionale. Liberata con un accordo tra i due governi, ha raccontato per la prima volta la sua dolorosa storia. Il 7 maggio esce il suo libro "Coming Home"

Sono passati cinque mesi da quando è uscita dal carcere in Russia e ora ha deciso di raccontare la sia storia. Brittney Griner, campionessa americana WNBA (2 volte oro olimpico con la squadra Usa), era stata arrestata il 17 febbraio 2022 all'aeroporto di Mosca perché in possesso di alcune cartucce di olio di cannabis e condannata a 9 anni per spaccio internazionale. A liberarla, l’8 dicembre 2023, era stato un accordo tra Stati Uniti e Russia: uno scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout. Ora l’atleta, in un’intervista esclusiva all’emittente statunitense Abc, ha spiegato la sua dolorosa storia, in attesa del suo libro “Coming Home” in uscita il 7 maggio.